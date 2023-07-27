США: России не удастся заблокировать украинские порты

В докладе отмечается, что флот России увеличивает свое военное присутствие в Черном море, вероятно, в попытке создать условия для принудительной остановки и досмотра гражданских судов и усиления контроля.

В сообщении говорится, что, несмотря на усиление мер против гражданских судов, российский флот вряд ли сможет обеспечить полную блокаду Украины.

Полная блокада означала бы, что российские войска могут открывать огонь по любым кораблям, которые пытаются пройти в порты Украины.

Эксперты считают, что Россия не введет полную блокаду и постарается избежать военного конфликта с другими странами Черного моря, в том числе с Румынией, Болгарией и Турцией, которые являются членами НАТО

На прошлой неделе Россия вышла из международной зерновой сделки, которая гарантировала безопасный проход в Черном море для судов, перевозящих украинское зерно. С момента вывода Россия неоднократно обстреливала юг Украины.

С лета прошлого года, когда была достигнута договоренность о безопасном экспорте зерна, Украине удалось реализовать около 33 млн тонн зерна и продуктов питания.

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