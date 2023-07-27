Видео ⟩ Арестович: в худшем случае целью ЧВК "Вагнер" могут стать Вильнюс и Даугавпилс

Пока угроза похода бойцов ЧВК "Вагнер" в Польшу является лишь информационной кампанией, однако в худшем случае целью "вагнеровцев" может стать Вильнюс и Даугавпилс, заявил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 бывший советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович.
В начале разговора он подчеркнул, что в настоящее время руководство России и Беларуси на высшем уровне проводит информационную кампанию против Польши, Литвы и Латвии. Однако угрозы, которые прозвучали, например, о желании ЧВК "Вагнер" пройтись по Варшаве, игнорировать не следует, ибо они могут превратиться в реальность.
Арестович считает, что реальной целью ЧВК "Вагнер" может быть не Польша, а Вильнюс и Даугавпилс, которые расположены недалеко от границы с Беларусью.
В ситуации классической гибридной войны на польской границе могли бы начаться провокации, на которые было бы обращено все внимание,
а тем временем боевики ЧВК "Вагнер", маскируясь под беженцев, прорвали бы границы и попытались бы проникнуть в Литву и Латвию, обозначил возможные угрозы украинский военный эксперт.
Он подчеркнул, что остановить такой входящий поток беженцев будет сложно, а сделать это с помощью оружия будет очень плохо, так как невозможно будет отличить, кто беженцы, а кто боевики. Среди беженцев могут быть боевики, у которых под одеждой будет спрятано автоматическое оружие, предупредил бывший советник Офиса президента Украины.
Однако эксперт неоднократно подчеркивал, что это самый плохой сценарий, к которому нужно готовиться.
Также возможно, что никаких реальных действий против Польши, Литвы или Латвии ЧВК "Вагнер" из Беларуси не начнет, либо будут происходить относительно мелкие провокации на границе, как это было на польской и литовской границе пару лет назад.
Арестович уверен, что правительства Латвии, Литвы и Польши достаточно серьезно относятся к возможным угрозам, а войска НАТО готовы к различным сценариям развития событий. Эксперт оценил нападение на Сувалкский коридор, как маловероятное.
По его мнению, Москва знает, что для победы нужны внезапные и неожиданные действия, такие как вторжение в Даугавпилс и Вильнюс.
Бывший советник Офиса президента Украины пояснил, что Москве нужна текущая ситуация и потенциальное давление на Запад для создания предпосылок для переговоров и возможностей торга.
Например, в переговорах по торговле зерном. "Нет сомнений в том, что Россия начнет войну с НАТО, но пока это информативные провокации, которые должны повлиять на мнение Запада, (..) чтобы Москва создала благоприятную обстановку для переговоров", - резюмировал Арестович.
Галерея: ЧВК "Вагнер"
Видео: Сюжет передачи "900 секунд"
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