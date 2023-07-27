Видео ⟩ Арестович: в худшем случае целью ЧВК "Вагнер" могут стать Вильнюс и Даугавпилс

В начале разговора он подчеркнул, что в настоящее время руководство России и Беларуси на высшем уровне проводит информационную кампанию против Польши, Литвы и Латвии. Однако угрозы, которые прозвучали, например, о желании ЧВК "Вагнер" пройтись по Варшаве, игнорировать не следует, ибо они могут превратиться в реальность.

Арестович считает, что реальной целью ЧВК "Вагнер" может быть не Польша, а Вильнюс и Даугавпилс, которые расположены недалеко от границы с Беларусью.

В ситуации классической гибридной войны на польской границе могли бы начаться провокации, на которые было бы обращено все внимание,

а тем временем боевики ЧВК "Вагнер", маскируясь под беженцев, прорвали бы границы и попытались бы проникнуть в Литву и Латвию, обозначил возможные угрозы украинский военный эксперт.