Фото ⟩ В Нью-Йорке прошел последний Фестиваль росписи по голым телам

Галерея: День росписи по телу в Нью-Йорке

Суть фестиваля: в назначенный день в конце июля боди-арт художники выходят на улицы и расписывают тела всех желающих. А после - со своими моделями проходят по всему городу, показывая свои работы.

Автор идеи - активист и художник Энди Голуб. Первый такой День росписи состоялся в 2014-м, но сейчас он решил закрыть фестиваль, чтобы сконцентрироваться на других проектах.

Участники последнего Дня росписи по телу направились общей колонной в район Гринвич-Виллидж, сделали совместное фото в Вашингтон-сквер-парке и прокатились на двухэтажном автобусе по Манхэттенскому мосту. Завершилось мероприятие на вечеринке в Бруклине.