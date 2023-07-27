Чт, 27.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ В Нью-Йорке прошел последний Фестиваль росписи по голым телам

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AP/Scanpix

В субботу, 23 июля, в Нью-Йорке в последний раз прошел фестиваль Bodypainting Day - День росписи по телу. Фестиваль проходил ежегодно в течение 10 лет, рассказывает "Медуза". 

Галерея: День росписи по телу в Нью-Йорке 

Суть фестиваля: в назначенный день в конце июля боди-арт художники выходят на улицы и расписывают тела всех желающих. А после - со своими моделями проходят по всему городу, показывая свои работы. 

Автор идеи - активист и художник Энди Голуб. Первый такой День росписи состоялся в 2014-м, но сейчас он решил закрыть фестиваль, чтобы сконцентрироваться на других проектах. 

Участники последнего Дня росписи по телу направились общей колонной в район Гринвич-Виллидж, сделали совместное фото в Вашингтон-сквер-парке и прокатились на двухэтажном автобусе по Манхэттенскому мосту. Завершилось мероприятие на вечеринке в Бруклине. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх