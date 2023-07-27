Фото ⟩ В Нью-Йорке прошел последний Фестиваль росписи по голым телам

В субботу, 23 июля, в Нью-Йорке в последний раз прошел фестиваль Bodypainting Day - День росписи по телу. Фестиваль проходил ежегодно в течение 10 лет, рассказывает "Медуза".
Галерея: День росписи по телу в Нью-Йорке
Суть фестиваля: в назначенный день в конце июля боди-арт художники выходят на улицы и расписывают тела всех желающих. А после - со своими моделями проходят по всему городу, показывая свои работы.
Автор идеи - активист и художник Энди Голуб. Первый такой День росписи состоялся в 2014-м, но сейчас он решил закрыть фестиваль, чтобы сконцентрироваться на других проектах.
Участники последнего Дня росписи по телу направились общей колонной в район Гринвич-Виллидж, сделали совместное фото в Вашингтон-сквер-парке и прокатились на двухэтажном автобусе по Манхэттенскому мосту. Завершилось мероприятие на вечеринке в Бруклине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!