Гобземс опасается, что его мать могут выселить. Экс-свекровь ответила на обвинения

"Криста теперь придумала, что выгонит мою мать из построенного мною дома, который предназначен для моих детей", - сказал он.

Издание Privātā Dzīve спросило у уже бывшей тещи Гобземса Роты, действительно ли планируется оставить бывшую родственницу без дома. Она ответила: "Судя по доступной в Земельной книге информации, у мамы Алдиса Гобземса с упомянутым вами домом в Марупской волости нет никакой юридической связи.

Допускаю, что мама Алдиса Гобземса только съемщица этого дома, которая годами не платила арендную плату. Кроме того, могу смело заявить, что еще зимой Алдис Гобземс мне лично сказал, что решил попросить маму покинуть ранее упомянутое имущество, но это уже личные дела Алдиса Гобземса", - заявила Рота.

Однако недавно в записи в Facebook Гобземс рассказал о пережитом в своей жизни, включая сцены из детства. Он открыто написал, что был нежеланным ребенком. "Я говорил ранее, что был нежеланным ребенком. Хотели бы вы быть на моем месте? Быть нежеланным? Если нет, то поблагодарите бога и живите этот день с радостью, что у вас такого не было. И другие дни проживайте счастливо, не только этот! Вы определенно не хотели бы знать, что такое быть нежеланным".

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