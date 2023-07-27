Полиция задержала мужчину, который устроил погром в церкви Гертруды

Пастор церкви Кристс Калниньш сообщил в микроблоге Twitter, что нападавший повредил купель и уничтожил икону, а также угрожал смертью священникам.

Во время нападения была разбита одна из ламп, освещающих историческую колонну, добавил глава прихода Мартиньш Виндедзис.

Получив информацию о происшествии, полиция приступила к расследованию инцидента. Был проведен ряд оперативных мероприятий, в результате которых сотрудники полиции нашли возможного виновника и арестовали его в среду, 26 июля.

Мужчина 1992 года рождения ранее он не попадал в поле зрения полиции. Выясняются мотивы его действий.

Vakar, 26. jūlijā, Valsts policijas amatpersonas aizturēja vīrieti, kurš 23. jūlijā bojāja Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas svētlietas. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.

👇🏼Plašāk lasiet:https://t.co/gjrshgV1Sd — Valsts policija (@Valsts_policija) July 27, 2023

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части первой статьи 185 Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф. Также в ходе следствия будут оценены угрозы мужчины.