CSDD предложит автомобильные номера новой серии

С 1 августа (13:00) на выбор будут предложены государственные регистрационные номера:

B100R - B999R для регистрации прицепов и полуприцепов;​

1E - U99E для регистрации мопедов.

В свою очередь, 1 августа с 21:00 будут предложены государственные регистрационные номера:

WD1 - WD99 и NR100 - NR9999 регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.

Чтобы выбрать и подать заявку на номер:

войдите в систему e-CSDD;

укажите транспортное средство, находящееся в вашей собственности, владении или распоряжении. Номер можно выбрать для зарегистрированного в Латвии транспортного средства или для незарегистрированного в Латвии транспортного средства, которое ранее было представлено при сравнении номеров двигателей;

выберите номер;

укажите Центр обслуживания клиентов CSDD, где будете забирать номерные знаки;

оплатите номерные знаки для автомобиля;

​получите подтверждение заказа по электронной почте.

Центры обслуживания клиентов смогут выдавать номерные знаки в течение двух часов после получения заявки о смене номерного знака или первой регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно будет регистрировать с четвертого дня после их заказа на e-CSDD.