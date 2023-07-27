Политики могут принять Стамбульскую конвенцию без "гендерной идеологии"

Как неофициально поясняют авторы, предложение об оговорках пока является "рабочим документом", подготовка которого еще продолжается совместно с экспертами по конституционному праву.

Неофициально указывается, что целью этой и других оговорок является обеспечение того, чтобы Стамбульская конвенция использовалась только для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Предложение, подготовленное в настоящее время консервативными политиками, предусматривает, что Латвия обязуется соблюдать цель конвенции по защите женщин от всех форм насилия, а также предотвращать бытовое насилие, совершаемое в отношении мужчин и детей (мальчиков и девочек), тем самым также способствуя гендерному равенству.

В то же время в документе следует констатировать, что конвенция не включает в себя обязательство введения гендерной идеологии, которое изменило бы идентичность и конституционные ценности Латвийского государства, в том числе социально-правовое понимание традиционной семьи как брака между мужчиной и женщиной.

Также предполагается установить, что понятие "социальный гендер", которое "расплывчато определено" в конвенции, применимо "только к двум генетическим гендерам, встречающимся в обществе, - мужчине и женщине".

Защищая права жертв насилия, рекомендуется подчеркивать отсутствие дискриминации независимо от социального гендера, расы, цвета кожи, языка, вероисповедания, политических или иных взглядов, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, материального положения, рождения или любого другого статуса.

На данный момент в "рабочем документе" есть несколько пояснений о том, как интерпретировать отдельные положения конвенции. Предлагается подчеркнуть, что право родителей обеспечивать своим детям образование и обучение, соответствующее их религиозным убеждениям и философским взглядам, будет полностью соблюдаться. Работа по уточнению текста продолжается.