Министр: в нашем обществе укоренились неверные стереотипы о Стамбульской конвенции

По ее словам, укреплению этих стереотипов во многом способствовал бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс.

Силиня подчеркнула, что Стамбульская конвенция касается насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Можно возразить, что латвийские законы и так предусматривают искоренение такого рода преступлений, однако очевидно, что у общества и правоохранительных органов есть проблемы с распознаванием таких случаев и адекватным реагированием на них, что доказывают и недавние случаи.

Комментируя возражения "Объединенного списка" (ОС) против нынешней версии законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции, Силиня сказала, что ОС по крайней мере ищет способ, как принять закон, тогда как Национальное объединение вообще никак не готово его поддерживать.

На вопрос, в течение какого времени ОС должен представить свои возражения, Силиня ответила, что следующее заседание правительства запланировано только на август, однако при необходимости можно созвать его и раньше. Если поддержки не будет, правительство решит, что делать дальше.

Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции в Латвии сегодня снят с повестки дня правительства, так как ОС хочет внести дополнения в документ.

По словам председателя фракции ОС Эдгара Таварса, законопроект необходимо доработать, чтобы "рассеять опасения и не было отдельной интерпретации того, что такое пол и социальный гендер".