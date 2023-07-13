Министр: в нашем обществе укоренились неверные стереотипы о Стамбульской конвенции

В латвийском обществе очень глубоко укоренились неправильные стереотипы о Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемой Стамбульской конвенции, заявила Латвийскому радио министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство").
По ее словам, укреплению этих стереотипов во многом способствовал бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс.
Силиня подчеркнула, что Стамбульская конвенция касается насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Можно возразить, что латвийские законы и так предусматривают искоренение такого рода преступлений, однако очевидно, что у общества и правоохранительных органов есть проблемы с распознаванием таких случаев и адекватным реагированием на них, что доказывают и недавние случаи.
Комментируя возражения "Объединенного списка" (ОС) против нынешней версии законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции, Силиня сказала, что ОС по крайней мере ищет способ, как принять закон, тогда как Национальное объединение вообще никак не готово его поддерживать.
На вопрос, в течение какого времени ОС должен представить свои возражения, Силиня ответила, что следующее заседание правительства запланировано только на август, однако при необходимости можно созвать его и раньше. Если поддержки не будет, правительство решит, что делать дальше.
Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции в Латвии сегодня снят с повестки дня правительства, так как ОС хочет внести дополнения в документ.
По словам председателя фракции ОС Эдгара Таварса, законопроект необходимо доработать, чтобы "рассеять опасения и не было отдельной интерпретации того, что такое пол и социальный гендер".
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