Представитель ЛГБТ-сообщества из РФ через суд получил убежище в Латвии

Хотя в российском обществе могут наблюдаться гомофобные и дискриминационные настроения в отношении сексуальных меньшинств, которые нередко проявляются в форме агрессивных выпадов, их масштабы и интенсивность нельзя считать такими, чтобы данное стечение обстоятельств можно было признать преследованием по смыслу Закона об убежище, заявили в PMLP.

Не согласившись с решением учреждения, мужчина обратился в суд.

Он утверждал в суде, что сталкивался с дискриминацией с детства. Из-за отношения к нему окружающих он часто предпочитал не посещать школу, прекратил обучение в художественной школе.

Он хочет работать в творческой сфере, но в настоящее время в России у него очень ограниченные возможности для выражения своих творческих идей. Также он и его партнер столкнулись с дискриминацией и отказом в аренде квартиры.

Гомофобия широко распространена не только в правовой и политической сфере, но и в быту. Государство не защищает и не хочет защищать представитель ЛГБТ+ сообщества. Кроме того, с началом полномасштабной военной агрессии России в Украине также возросли риски и угрозы для юридических лиц и организаций, специализирующихся на защите прав и интересов указанной группы лиц, сообщил суду мужчина.

Суд пришел к выводу, что существует реальная возможность того, что мужчина, если ему придется вернуться в Россию, окажется в условиях, которые можно было бы охарактеризовать как бесчеловечные, и, следовательно, его пребывание в стране происхождения должно быть признано нетерпимым.

"Согласно изложенному, суд считает, что с учетом индивидуальных обстоятельств заявителя существует угроза причинения ему тяжкого вреда в России и есть основания признать, что страна происхождения не может обеспечить необходимую защиту заявителю", - говорится в решении суда.

Принимая во внимание изложенное, суд поручил PMLP принять решение о предоставлении альтернативного статуса. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.