Представитель ЛГБТ-сообщества из РФ через суд получил убежище в Латвии

В середине июля окружной административный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) обязал государство предоставить убежище в Латвии гомосексуальному гражданину России, сказано в опубликованном приговоре суда.
Гражданин России въехал в Латвию в октябре прошлого года и обратился к пограничникам с просьбой о предоставлении убежища в Латвии.
Мужчина жил в Санкт-Петербурге, но больше не мог там оставаться из-за своей сексуальной ориентации. Он регулярно сталкивался с агрессией, насмешками и угрозами жизни, в результате чего в последнее время вообще перестал выходить из дома.
У него также есть медицинский диагноз. Заявитель чувствовал себя подавленным в течение последних шести месяцев, принимал антидепрессанты и имел суицидальные мысли.
Мужчина и его партнер обратились за помощью в организацию, которая якобы помогла им уехать в Беларусь, а оттуда в Латвию.
В феврале этого года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) приняло решение отказать заявителю в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса. Управление утверждало, что нет оснований делать вывод о преследовании российскими государственными органами отдельных граждан исключительно на основании их сексуальной ориентации.
Кроме того, нет оснований устанавливать, что заявитель из-за своей сексуальной ориентации столкнулся бы с преследованием со стороны российских властей, в результате чего его жизнь или здоровье оказались бы в опасности.
Хотя в российском обществе могут наблюдаться гомофобные и дискриминационные настроения в отношении сексуальных меньшинств, которые нередко проявляются в форме агрессивных выпадов, их масштабы и интенсивность нельзя считать такими, чтобы данное стечение обстоятельств можно было признать преследованием по смыслу Закона об убежище, заявили в PMLP.
Не согласившись с решением учреждения, мужчина обратился в суд.
Он утверждал в суде, что сталкивался с дискриминацией с детства. Из-за отношения к нему окружающих он часто предпочитал не посещать школу, прекратил обучение в художественной школе.
Он хочет работать в творческой сфере, но в настоящее время в России у него очень ограниченные возможности для выражения своих творческих идей. Также он и его партнер столкнулись с дискриминацией и отказом в аренде квартиры.
Гомофобия широко распространена не только в правовой и политической сфере, но и в быту. Государство не защищает и не хочет защищать представитель ЛГБТ+ сообщества. Кроме того, с началом полномасштабной военной агрессии России в Украине также возросли риски и угрозы для юридических лиц и организаций, специализирующихся на защите прав и интересов указанной группы лиц, сообщил суду мужчина.
Суд пришел к выводу, что существует реальная возможность того, что мужчина, если ему придется вернуться в Россию, окажется в условиях, которые можно было бы охарактеризовать как бесчеловечные, и, следовательно, его пребывание в стране происхождения должно быть признано нетерпимым.
"Согласно изложенному, суд считает, что с учетом индивидуальных обстоятельств заявителя существует угроза причинения ему тяжкого вреда в России и есть основания признать, что страна происхождения не может обеспечить необходимую защиту заявителю", - говорится в решении суда.
Принимая во внимание изложенное, суд поручил PMLP принять решение о предоставлении альтернативного статуса. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
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