Нехватка места для хранения, слишком много вещей и беспорядок - это то, что вызывает наибольший стресс, показывает исследование*. Дизайнер ИКЕА делится идеями, как обустроить дом, и выбрать правильный шкаф, который подойдёт и для вещей и для аксессуаров.
"Частая проблема при выборе шкафа - непонятно с чего начать и где искать. И чаще всего основная ошибка - слишком маленькая мебель, считая, что большой шкаф перегрузит комнаты. Но на самом деле именно нехватка мебели для хранения создаёт загруженность и беспорядок. Вещи начинают заполнять поверхности и всё становится забитым. Поэтому не стоит бояться большой мебели для хранения, которая, например занимает место от пола до потолка. Если у всего будет своё место, вы освободите часть комнаты", - говорит руководитель Отдела дизайна интерьера Дариус Римкус.
Галерея: Как выбрать идеальный шкаф? Все, что нужно знать при его выборе
Он делится тремя шагами на пути к идеальному хранению:
1. Измерьте свободное место
"Прежде всего, вы должны посмотреть, где вы хотите разместить свой шкаф или
систему хранения одежды, и точно определить, сколько места у вас есть. Не забудьте измерить всё - высоту, ширину и глубину - чтобы знать, что вам подойдёт. Важно учитывать особенности помещения, такие как углубление или скошенный потолок, а также препятствия, такие как радиаторы, трубы и розетки. Если вы хотите шкаф с распашными дверями, убедитесь, что у них достаточно места, чтобы они полностью открывались", - советует дизайнер интерьеров. Совет дизайнера: чтобы лучше визуализировать расположение и размер желаемого шкафа, используйте малярную ленту, чтобы сделать контур на стене.
Однако, если место для шкафа у вас нестандартное, со скошенными потолками или вы мечтаете о шкафе во всю стену - вариантом может стать модульная система хранения, которую можно легко создать в соответствии с очень конкретными потребностями и пространством, сочетая рамы разной высоты и глубины. Обычный шкаф подойдет, когда все, что нужно, - это автономный, единый предмет мебели для хранения.
2. Посмотрите, что есть на рынке и что вам нравится
Пришло время определиться, какой тип шкафа вам нравится - закрытый, открытый или, может быть, объединяющий все? Дизайнер говорит, что шкаф с дверьми придает
помещению единый стиль, защищая вещи от пыли. Раздвижные двери эффективно используют пространство, а распашным требуется место для открывания, но они обеспечивают широкий доступ. Для гармоничного внешнего вида можно выбрать цвета, отделку и детали, которые дополнят остальную часть декора комнаты.
"Для того, чтобы вещи были на виду и все можно было легко найти, можно выбрать открытый шкаф без дверей. Открытая система также позволяет организовать и максимально использовать пространство, создавая гардеробную. Такой вариант подойдёт, чтобы не покупать все сразу. Двери можно купить позже, или если вы хотите сделать витринное хранение вещей", - говорит Д. Римкус.
3. Вместительность
Дизайнер говорит, что для того, чтобы максимально освободить место в гардеробе, первое, что нужно сделать, это избавиться от старой одежды, которую мы уже не носим. После этого - оцените, какую одежду вы носите чаще всего.
"Внутреннее оснащение и вместительность вашего шкафа - это во многом индивидуальное решение. Если вы планируете себе шкаф-мечты из модульной системы хранения, оцените, какой одежды у вас много и как вы хотели бы ее хранить. Если вы в основном носите футболки и джинсы, ваши потребности могут сильно отличаться от тех, кто носит много длинных платьев. То же самое с обувью и аксессуарами - для них тоже должно быть место в вашем шкафу", - говорит дизайнер.
При самостоятельном планировании модульного шкафа - можно свободно выбирать, сколько места отводить для обуви, сложенной одежды и сколько для развешивания, и соответственно планировать внутренние органайзеры: полки, обувные полки, штанги для одежды, ящики, полочки для украшений и т. д. Дизайнер советует хорошенько подумать о том, что вы будете хранить в своем гардеробе, чтобы добавить именно те внутренние органайзеры, которые вам нужны. Это поможет сохранить внутреннюю часть вашего гардероба опрятным и практичным.
*Опрос "Жизнь дома" 2022 проходил в Латвии при участии 1000 респондентов.
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