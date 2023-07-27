Как выбрать идеальный шкаф? Все, что нужно знать при его выборе

Однако, если место для шкафа у вас нестандартное, со скошенными потолками или вы мечтаете о шкафе во всю стену - вариантом может стать модульная система хранения, которую можно легко создать в соответствии с очень конкретными потребностями и пространством, сочетая рамы разной высоты и глубины. Обычный шкаф подойдет, когда все, что нужно, - это автономный, единый предмет мебели для хранения.

2. Посмотрите, что есть на рынке и что вам нравится

Пришло время определиться, какой тип шкафа вам нравится - закрытый, открытый или, может быть, объединяющий все? Дизайнер говорит, что шкаф с дверьми придает

Фото: Пресс-фото

помещению единый стиль, защищая вещи от пыли. Раздвижные двери эффективно используют пространство, а распашным требуется место для открывания, но они обеспечивают широкий доступ. Для гармоничного внешнего вида можно выбрать цвета, отделку и детали, которые дополнят остальную часть декора комнаты.

"Для того, чтобы вещи были на виду и все можно было легко найти, можно выбрать открытый шкаф без дверей. Открытая система также позволяет организовать и максимально использовать пространство, создавая гардеробную. Такой вариант подойдёт, чтобы не покупать все сразу. Двери можно купить позже, или если вы хотите сделать витринное хранение вещей", - говорит Д. Римкус.

3. Вместительность