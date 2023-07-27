Полиция прокомментировала обстоятельства смерти 56-летней певицы Шинейд О’Коннор

Легендарная певица была найдена мертвой в своем доме в Лондоне.

По данным полиции, она была найдена "без сознания" и "объявлена мертвой на месте происшествия" в 11:18 по британскому времени.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар также отдал дань уважения О'Коннор, которая родилась в графстве Дублин, Ирландия.

Он сказала, что ее музыка "была любима во всем мире и ее талант был неповторим".

"С глубочайшей скорбью сообщаем об уходе нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья глубоко опечалены произошедшим", - говорится в заявлении агентов певицы, которое оказалось в распоряжении The Guardian.

Мировая известность пришла к О'Коннор благодаря ее хиту 1990 года Nothing Compares 2 U.

Как уже сообщалось, в 2022 году покончил с собой старший сын Шинейд О’Коннор. Вскоре после этой трагедии и сама певица была доставлена в больницу с подозрением на попытку самоубийства.

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