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Видео ⟩ Кто виноват? Дискуссии вызвало ДТП с автомобилем и электросамокатом в центре Риги

rus.tvnet.lv
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ДТП с участием автомобиля и электросамоката в центре Риги
ДТП с участием автомобиля и электросамоката в центре Риги Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter

В социальных сетях быстро распространилось записанное на видео дорожно-транспортное происшествие на улице Лачплеша в Риге.

На видео видно, как водитель электросамоката, переезжая улицу по пешеходному переходу, попадает под машину. После этого автомобиль проезжает еще несколько метров, после чего останавливается.

Некоторые комментаторы считают, что в случившемся виноват водитель электросамоката, который не заметил приближающуюся машину. Другие говорят, что в столкновении виноват водитель автомобиля, который должен был пропустить водителя самоката.

Как поясняют в Государственной полиции, ДТП произошло 16 июля в Риге, на улице Лачплеша, где водителя электросамоката сбил водитель автомобиля Renault.

Полиция констатирует, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, а Государственная полиция на месте происшествия приняла решение о наложении штрафа на женщину, управлявшую автомобилем.

Видео: ДТП с участием автомобиля и электросамоката в центре Риги

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