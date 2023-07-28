За занавесом: возмездие, угрозы и отчаяние России

Также Путин и его пропагандистское окружение заявили, что Польша создала польско-литовско-украинскую бригаду с целью непосредственного участия в боевых действиях в Украине и захвата ее западных территорий. "Что касается польских лидеров, то они, похоже, рассчитывают, что смогут создать некую коалицию под "зонтиком НАТО" и напрямую вмешаться в украинский конфликт, чтобы "урвать" себе кусок пожирнее, чтобы вернуть, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю Западную Украину", - заявил Путин, не приведя никаких доказательств этим словам. Варшава подчеркивает, что подобные заявления являются ложью, и после заявлений Путина вызвала посла России в Польше в МИД для объяснений.

Российские пропагандисты также распространяют фейки о том, что польско-литовско-украинская бригада отправляется воевать на Украину. На самом деле такая бригада уже была создана в 2014 году для развития военного сотрудничества между тремя странами. В 2020 году, отмечая пятилетие бригады, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что суть сотрудничества трех стран лучше всего отражает лозунг командира бригады "три нации - одно видение". По словам Блащака, Польша заботится о безопасности восточного фланга альянса, что включает в себя и военное сотрудничество с соседними странами. Особо стоит подчеркнуть, что указанная бригада никогда не участвовала в войне в Украине. Также российские пропагандисты даже не упоминают о том, что такая бригада существует уже почти 10 лет, вместо этого они утверждают, что она только что создана для непосредственного участия в боевых действиях на Украине.