За занавесом: возмездие, угрозы и отчаяние России

Прошедшую неделю российские пропагандисты назвали "неделей возмездия", имея в виду удары страны-агрессора по украинскому городу Одесса в ответ на подрыв Крымского моста. При этом атаки на украинские порты Россия связывает с прекращением так называемой "зерновой сделки". А именно, Кремль объявил, что с 18 июля любое украинское судно, которое захочет экспортировать зерно, будет считаться законной целью России и будет уничтожено.
Еще одной горячей темой пропагандистов стала Польша. Эту страну обвиняли во всех смертных грехах и объявляли ее фашистской. Кремлевские идеологи распространяют фейк о якобы только что созданной польско-литовско-украинской бригаде, которая вступит в войну в Украине. Эта новость не соответствует действительности, но очернение и дискредитация Польши на российских телеканалах идет полным ходом.
В поте лица работают на идеологическом фронте "военные корреспонденты", рассказывая о страшных потерях Украины и пылающей западной технике. Закономерно, что ни полсловом не был упомянут факт, о котором заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу CNN 23 июля, - что украинские войска освободили примерно 50% территории, оккупированной российскими войсками с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Россияне уничтожают Одессу
В начале недели, когда в ночь на 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту, пропагандисты в один голос кричали о мести, называя подрыв Крымского моста террористическим актом. 17 июля в программе "60 минут" военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что если Россия не даст жесткого ответа, то все разговоры о так называемых красных линиях будут напрасными и смешными. Коротченко также заявил, что россиянам уже надоели разговоры о том, что Россия не допустит пересечения красных линий, потому что за этим не следуют дела.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
К сожалению, на этот раз дела последовали. Юг Украины, особенно Одесса, пережил массированные ракетные обстрелы, в результате которых погибли и пострадали люди. Следует отметить, что центр города, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, значительно пострадал от ударов российской авиации. "ЮНЕСКО глубоко обеспокоена и самым решительным образом осуждает нападение российских войск на ряд культурных объектов в центре Одессы, где находится объект всемирного наследия «Исторический центр Одессы", - говорится в заявлении организации. В результате авиаудара России по портовому городу на Черном море в ночь на воскресенье значительный ущерб нанесен зданию Спасо-Преображенского собора Украинской православной церкви Московского Патриархата. Первоначально собор был построен в 1794 году во времена царской России, затем был разрушен в 1936 году во времена Сталина, а после распада Советского Союза восстановлен.
Российские пропагандисты распространяют о происходящем откровенную ложь. А именно, все телепередачи сообщают, что российские удары по Одессе и другим городам направлены только на военную инфраструктуру, уничтожая заводы, на которых украинцы производят оружие для совершения терактов против России. Пропагандисты утверждают, что в результате ракетных ударов не наносится ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Это, мягко говоря, неправда, так как есть и погибшие, и раненые мирные жители. Ракетными ударами разрушены многоквартирные дома, уничтожены памятники культуры и архитектуры, не имеющие никакого военного значения.
Между тем россияне продолжают утверждать, что в результате украинских "терактов" погибли мирные российские граждане, а в результате российских ударов мирные жители не пострадали. Русские постоянно сообщают, как уничтожают военную инфраструктуру и оружейные заводы Одессы, тем самым защищая российские территории от терактов. Минобороны России также выступило с заявлением о том, что Россия не виновата в ущербе, нанесенном Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Было заявлено, что на собор упала украинская ракета ПВО. Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов поспешил объявить, что все распространяемые на Западе телесюжеты и фото об ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре Одессы, являются фейком, монтажом и не соответствуют действительности.
Будут атаковать украинские корабли
17 июля Россия объявила о выходе из "зерновой сделки", которая позволяла Украине экспортировать свое зерно по морю. Затем было заявлено, что вся портовая инфраструктура Украины должна быть уничтожена, чтобы "зерновая сделка" не могла состояться без участия России. В ночь на 20 июля Россия нанесла массированные удары по южным портам Украины и уничтожила 60 тысяч тонн зерна.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Международные аналитики уже заявили, что Россия использует голод как оружие и занимается шантажом, а запрет Украине на экспорт своего зерна вообще не имеет военного значения. Между тем кремлевские пропагандисты заявляют, что ни одно украинское судно с зерном не должно выйти из украинских портов, а если его будут сопровождать корабли из других стран, то они тоже станут законной мишенью для России.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад исказил гуманитарный характер "зерновой сделки", поскольку только 3% из 30 млн тонн зерна, вывезенного в рамках сделки, оказались в бедных странах, а остальное присвоили себе богатые западные страны. Несколько международных организаций указали, что приведенная Путиным статистика не соответствует действительности. Госсекретарь США Блинкен уже заявил, что в результате действий России, превращающей продовольствие в оружие, его будет труднее получить тем странам, которые в нем больше всего нуждаются. Более того, как справедливо отмечает влиятельный международный аналитический центр "Фонд Карнеги за международный мир", "зерновая сделка" никогда не включала никаких условий о конечных целях украинского экспорта зерна. Однако Кремль все поворачивает так, будто Запад не выполнил своих обязательств, потому что зерно не дошло до беднейших стран, что не соответствует действительности.
Россияне также заявляют, что в "зерновой сделке" не учитываются их интересы. А именно, до сих пор не сняты санкции с экспорта российской сельхозпродукции, не решен вопрос доступа к западным портам, а главный российский агробанк до сих пор не подключен к системе SWIFT. По мнению Кремля, это законные аргументы в пользу уничтожения украинской портовой инфраструктуры и зерна.
Угрозы Польше
Тем временем президент России Владимир Путин развернул серию клеветы в адрес Польши, заявив, что она хочет не только ввязаться в войну на Украине, но и напасть на Белоруссию. Путин заявил на заседании Совбеза, что любая агрессия против Белоруссии будет считаться нападением на Россию. Польша категорически отвергла любые заявления о том, что она хочет напасть на Белоруссию.
Также Путин и его пропагандистское окружение заявили, что Польша создала польско-литовско-украинскую бригаду с целью непосредственного участия в боевых действиях в Украине и захвата ее западных территорий. "Что касается польских лидеров, то они, похоже, рассчитывают, что смогут создать некую коалицию под "зонтиком НАТО" и напрямую вмешаться в украинский конфликт, чтобы "урвать" себе кусок пожирнее, чтобы вернуть, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю Западную Украину", - заявил Путин, не приведя никаких доказательств этим словам. Варшава подчеркивает, что подобные заявления являются ложью, и после заявлений Путина вызвала посла России в Польше в МИД для объяснений.
Российские пропагандисты также распространяют фейки о том, что польско-литовско-украинская бригада отправляется воевать на Украину. На самом деле такая бригада уже была создана в 2014 году для развития военного сотрудничества между тремя странами. В 2020 году, отмечая пятилетие бригады, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что суть сотрудничества трех стран лучше всего отражает лозунг командира бригады "три нации - одно видение". По словам Блащака, Польша заботится о безопасности восточного фланга альянса, что включает в себя и военное сотрудничество с соседними странами. Особо стоит подчеркнуть, что указанная бригада никогда не участвовала в войне в Украине. Также российские пропагандисты даже не упоминают о том, что такая бригада существует уже почти 10 лет, вместо этого они утверждают, что она только что создана для непосредственного участия в боевых действиях на Украине.
К тому же, как утверждают и Путин, и пропагандисты, Польша хочет захватить западные территории Украины, поэтому Украину не принимают в НАТО, чтобы не мешать Польше "получить свой кусок". При этом говорится о неблагодарности поляков, которые забыли, что нынешние западные территории Польши были подарком Сталина Польше после Второй мировой войны. Конечно, пропагандисты кричат, что если надо, об этом можно и напомнить. Снова исспользуется старый нарратив о том, что в Польше возродился фашизм и что поляки забыли, кого благодарить за освобождение Польши от нацистов во время Второй мировой войны.
Украина почти разбита
Российские "военкоры" продолжают распространять месседжи о том, что украинское контрнаступление провалилось, потери живой силы катастрофичны, а западная техника горит ярким пламенем. Россияне показали скрупулезный перечень, сколько танков уничтожено, сколько бойцов, в том числе иностранных наемников, убито, сколько складов с боеприпасами взорвано. Надо сказать, что все эти цифры преувеличены, а о своих потерях Россия не говорит. Так, например, в этом нарративе не упоминается, что украинская армия в ходе наступления освободила 192 квадратных километра территории на южном фронте. Также неправда, что украинская система ПВО не способна сбить никакие российские ракеты и беспилотники. Фактически в ночь на 22 июля украинские силы ПВО сбили все беспилотники "Шахед", запущенные Россией.
Вопреки заявлениям Кремля о провале украинского контрнаступления 22 июля заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что военная инициатива в войне Украины с Россией на всех фронтах теперь на стороне Украины. Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по ситуации на 22 июля, украинские воины продолжают удерживать оборону на наиболее горячих направлениях восточного фронта, а также продолжают наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях, укрепляясь на занятых рубежах.
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