В Эстонии число желающих попасть в дома престарелых резко возросло за месяц - в чем дело?

Процесс подачи заявки на место в доме престарелых также частично изменился в связи с реформой системы социального попечения. "Вместе с государственным финансированием появилась обязанность местных самоуправлений оценивать соответствие требованиям людей, проживающих в их районе. С одной стороны, это разумно и понятно, так как деньги должны использоваться обоснованно, но в то же время это усложняет и отнимает много времени при подаче заявления на получение места", - отметила Вахер.

"В настоящее время реформа системы социального попечения застопорилась, поскольку только в одном самоуправлении сегодня несколько десятков пожилых людей ожидают решения по дому престарелых", - сказала член правления Elora, приведя в пример время, затрачиваемое на оценку. Это, по словам Вахер, в свою очередь, вызывает недовольство жителей и их родственников, которые надеялись на обещанное финансирование с 1 июля.

"Несмотря на первые трудности, мы видим, что государственная реформа выполняет свою задачу, поскольку интерес к домам престарелых значительно возрос. Поскольку это серьезное решение как для пожилого человека, так и для его близких, я всегда рекомендую перед выбором проконсультироваться в доме престарелых, проверить, насколько предлагаемые услуги, медицинское оборудование и компетентность персонала соответствуют потребностям пожилого человека, находящегося в доме престарелых. Мы разработали специальную систему консультаций, которая позволяет определить эти потребности и тем самым помочь в процессе выбора", - подытожила Вахер.

В состав Elora Hospitals входят три больницы сестринского ухода и два дома престарелых, что делает ее самой крупной группой больниц и домов престарелых в Эстонии. Название Elora было введено весной этого года, чтобы объединить больницу Кейла, больницу Каллавере и лечебный центр Хийу, которые в течение последних нескольких лет были объединены в одну группу.