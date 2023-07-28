Административный районный суд признал уже 39 однополых пар

Всего на сегодняшний день в суд подано 63 ходатайства об установлении семейных отношений, по 39 делам вынесены решения. Правительство, которое названо ответчиком по этим делам, не обжаловало ни одно из решений.

Судья признала, что государству необходимо организовать правовое регулирование однополых пар так, чтобы для всех были четкие правила.

Ранее представитель объединения ЛГБТ и их друзей "Мозаика" Каспар Залитис рассказал агентству LETA, что пары обращаются в суд для установления наличия семьи в их отношениях.

Такая модель действий стала использоваться после окончательного решения департамента по административным делам Верховного суда от 2021 года, которым он отменил решение Административного районного суда и направил на новое рассмотрение дело, в котором однополая пара судится с государством за юридическое признание семьи.

Суд установил, что в настоящее время в стране отсутствуют нормы в сфере регистрации отношений между однополыми парами, поэтому, как указал Верховный суд, пока законодатель не принял соответствующие правовые нормы, суды могут своими постановлениями устанавливать, что отношения конкретных лиц могут быть признаны семейными отношениями в смысле статьи 110 Конституции, и такие судебные решения заменяют государственную регистрацию этих отношений.

По словам Залитиса, в настоящее время в Латвии нет других способов официально признать отношения пары семьей.

Как сообщалось, в Сейм подан законопроект о гражданском союзе, но пока он не получил политической поддержки.