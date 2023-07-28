Командующий НВС Калниньш: ЧВК "Вангер" - продукт информационной войны

"Мы готовы реагировать незамедлительно и адекватно для обеспечения национальной безопасности и защиты территориальной целостности. И только потом можно анализировать, откуда исходила угроза и кто ее создал", - подчеркнул командующий.

НВС готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к возможным провокациям или диверсиям на государственной границе, и армия тренировалась против таких мер.

На вопрос, следует ли после прибытия "Вагнера" в Беларусь размещать в Даугавпилсе или где-либо еще в Латгале дополнительные армейские подразделения, командующий НВС ответил, что НВС воспринимает всю территорию Латвии как монолитный защищаемый объект. В настоящее время нет необходимости в подкреплении ни в одной из географических точек Латвии.

"Мы годами создавали эту систему для того, чтобы иметь возможность обеспечить быстрое реагирование в любой момент, в любой географической точке с минимальным сроком. Поэтому сейчас нет необходимости перебрасывать подразделения в Даугавпилс", - сказал Калниньш.