Трампу предъявлены новые обвинения по делу о секретных документах

Как пишет агентство Reuters, спецпрокурор Джек Смит указал, что Трамп хвастался неким "планом атаки" на неназванную страну во время разговора в гольф-клубе в Нью-Джерси. Речь, как пишет прокурор, шла о засекреченном документе, для доступа к которому ни у кого из находящихся в комнате в тот момент не было права.

В уголовном деле появился новый фигурант

Кроме того, прокуратура предъявила обвинения Карлосу Де Оливейре - одному из рабочих в поместье Трампа во Флориде. По версии следствия, он помогал утаивать секретные документы от чиновников, которые пытались вернуть эти материалы. Как пишет The New York Times, мужчину подозревают в причастности к попытке удаления записей камер видеонаблюдения.

"Они преследуют мою компанию, преследуют мою семью и, что менее важно, преследуют меня", - прокомментировал новые обвинения сам Трамп, связав их со своим высоким рейтингом в борьбе за президентский пост.

Суд над Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024 года

Трампу были предъявлены обвинения в незаконном хранении документов, содержащих сведения о национальной безопасности, в период, когда он покидал пост главы государства. Обвинение считает, что экс-президент лгал чиновникам, которые пытались изъять у него документы, утверждая, что он намеревался лично вернуть эти материалы. Трамп отказался признать себя виновным.