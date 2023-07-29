Видео, фото ⟩ Бусулис о Вайкуле: "Она сама идет вперед и нас толкает за собой"

Да, график концертов очень насыщенный, но все идет по плану: "Я доволен. Могу и отдохнуть, и в концертах поучаствовать. Так что все хорошо, все отлично".

В середине июня молодой человек прямо на концерте Бусулиса сделал предложение своей девушке.

"Это было красиво. Кстати, один из самых популярных рилс и тиктоков у нас", - признался он.

Интарс Бусулис и журналист RUS TVNET Раиса Смирнова Фото: Елена Савейко/ RUS TVNET

Интарс Бусулис каждый год принимает участие в фестивале Лаймы Вайкуле. Этот год не стал исключением. О Лайме он сказал так:

"Она модная и энергичная. Она дает нам энергию, потому что сама идет вперед и нас толкает за собой. Так что Лайма, как и Раймонд Паулс, - пример того, как надо жить динамично, чтобы не стагнировать".

Дома у Лаймы Вайкуле проходили репетиции фестиваля. Интарс признался, что там царила очень творческая атмосфера, где даже больше было просто хорошего времяпрепровождения, чем репетиций.

Интарс Бусулис и журналист RUS TVNET Раиса Смирнова Фото: Елена Савейко/ RUS TVNET

Напомним, 26 июля в Юрмале стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Мероприятие триумфально открылось незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф". 28 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля выступили Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.