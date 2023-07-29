Водителей самокатов и велосипедов могут обязать использовать шлемы

Министерство транспорта будет поощрять обязательное использование шлемов для пользователей электросамокатов и велосипедов, заявила представитель министерства Байба Гулбе.
Позиция министерства заключается в том, что всем, включая взрослых, при езде на самокате необходим шлем. Такое требование содержится в Правилах дорожного движения, которые вносятся на утверждение в Кабинет Министров.
В министерстве подчеркивают, что травмы головы при вождении самоката получают как дети, так и взрослые. Такое требование работает в некоторых других европейских странах - например, в Великобритании.
Для того, чтобы коммерсанты имели возможность подготовить услугу, соответствующую регламенту, предусмотрен переходный период, и новая норма вступает в силу с 1 января следующего года.
Гулбе заявила, что, выслушав информацию врачей о том, что велосипедисты также получают травмы головы, министерство выдвинет предложение об обязательном ношении шлемов также для водителей велосипедов.
В свою очередь, представители Латвийской ассоциации мобильности отмечают, что на этой неделе состоялась встреча рабочей группы по использованию шлемов для водителей электросамокатов, и ассоциация поддерживает такое требование только для возрастной группы от 14 до 18 лет.
Ассоциация поясняет, что из-за отсутствия данных по Латвии во время встречи была рассмотрена статистика травм велосипедистов и водителей электросамокатов в других странах - Германии, Польше и Норвегии, которая показывает, что доля травм среди водителей самокатов выше, чем среди велосипедистов.
Представители ассоциации отмечают, что практически ни в одной из рассмотренных в статистике стран обязательное ношение шлемов для самокатов во всех возрастных группах не внесено в регламент.
Председатель правления Латвийской ассоциации мобильности Райвис Озолиньш, говорит, что, с другой стороны, единственная официально доступная статистика травматизма в индустрии самокатов и велосипедов в Латвии для Риги показывает, что количество и процент серьезных травм меньше именно в индустрии самокатов.
Как указывает Озолиньш, эти данные указывают на то, что велосипедисты относятся к группе повышенного риска, и эта категория должна быть включена в оценку потребности использования шлемов.
Что касается обязательного или рекомендуемого использования шлемов для пользователей старше 18 лет, ассоциация и врачи договорились встретиться и совместно оценить уже предусмотренные правила, включенные в поправки к Закону о дорожном движении, технические возможности водителей самокатов для обеспечения безопасности дорожного движения, а также какие дополнительные правила дадут ощутимые улучшения с точки зрения травматизма и что будет полезнее в статусе рекомендаций.
Для достижения целей безопасности дорожного движения предполагается определить, что максимальная скорость, с которой могут двигаться водители электросамокатов, не должна превышать 25 километров в час. Также проект регламента дополнен правовыми нормами, запрещающими водителям электросамокатов и велосипедов выезжать на встречную полосу дороги.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!