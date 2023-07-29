Водителей самокатов и велосипедов могут обязать использовать шлемы

Представители ассоциации отмечают, что практически ни в одной из рассмотренных в статистике стран обязательное ношение шлемов для самокатов во всех возрастных группах не внесено в регламент.

Председатель правления Латвийской ассоциации мобильности Райвис Озолиньш, говорит, что, с другой стороны, единственная официально доступная статистика травматизма в индустрии самокатов и велосипедов в Латвии для Риги показывает, что количество и процент серьезных травм меньше именно в индустрии самокатов.

Как указывает Озолиньш, эти данные указывают на то, что велосипедисты относятся к группе повышенного риска, и эта категория должна быть включена в оценку потребности использования шлемов.

Что касается обязательного или рекомендуемого использования шлемов для пользователей старше 18 лет, ассоциация и врачи договорились встретиться и совместно оценить уже предусмотренные правила, включенные в поправки к Закону о дорожном движении, технические возможности водителей самокатов для обеспечения безопасности дорожного движения, а также какие дополнительные правила дадут ощутимые улучшения с точки зрения травматизма и что будет полезнее в статусе рекомендаций.

Для достижения целей безопасности дорожного движения предполагается определить, что максимальная скорость, с которой могут двигаться водители электросамокатов, не должна превышать 25 километров в час. Также проект регламента дополнен правовыми нормами, запрещающими водителям электросамокатов и велосипедов выезжать на встречную полосу дороги.