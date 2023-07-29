Танцы Сердючки, Пугачева в гримерке и вечеринка за кулисами: второй день фестиваля Лаймы Вайкуле

Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala стал путешествием в мир музыки, искусства и поддержки, сообщили RUS TVNET организаторы фестиваля. Зал концертного зала "Дзинтари" был полностью распродан. Почетными гостями мероприятия стали легендарная певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, которые не только поддерживают Лайму Вайкуле, но и разделяют ее взгляды и позицию относительно войны в Украине. Организаторы сообщают, что Алла и Максим планируют посетить концерт и сегодня, 29 июля.
На время фестиваля историческая сцена концертного зала "Дзинтари" преобразилась и предложила гостям и артистам неожиданные технические и световые решения. Концерт оставил яркие впечатления у зрителей благодаря удивительным постановкам и захватывающим музыкальным выступлениям звезд мирового уровня - легендарная британская певица Танита Тикарам воссоединилась с публикой, завоевав сердца аудитории своим неповторимым голосом и харизмой.
Сцена сияла разнообразием талантов, включая выступления Оли Поляковой, Верки Сердючки, Макса Барских, ALEKSEEV, Марии Максаковой, Яниса Стибелиса, Интарса Бусулиса, Айи Андреевой, Уку Сувисте, а также обладателей звания победителей детского конкурса Laima Voice - Анастасии Ячменкиной и Даниелса Сирманиса, которых лично наградила Лайма Вайкуле.
Галерея: Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023
Не менее важен благотворительный аспект фестиваля, призванный помочь детям Украины, пострадавшим от войны. Организаторы напоминают, что пожертвования принимаются до конца мероприятия и каждый звонок на номер +371 90006861 стоит всего 4,27 евро. Эта благородная акция предназначена для поддержки детей, которые потеряли свои дома, семьи и родственников из-за вооруженного конфликта в Украине. Подробнее о целях фонда и деталях сбора средств можно узнать на сайте.
Муза фестиваля Лайма Вайкуле своим выступлением открыла и закрыла второй концертный день, но уже сегодня, в третий день фестиваля, поклонники Лаймы смогут насладиться ее творчеством в бóльшей мере, чем обычно, так как сегодня - бенефис Лаймы с приглашенными ею друзьями.
Организаторы фестиваля искренне благодарят всех артистов и зрителей, которые стали неотъемлемой частью незабываемого мероприятия. Фестиваль продолжается, и его организаторы уверены, что следующие дни принесут еще больше радости и восхищения творчеством приглашенных артистов.
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