Видео ⟩ В Крыму взорван склад боеприпасов армии РФ

По информации украинской разведки, очевидцы слышали два взрыва и дальнейшую детонацию боеприпасов. На место прибыли несколько машин скорой помощи и полиции.

Разведывательные службы сообщают, что в настоящее время в районе Казачьей бухты дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты армии РФ. Взрывы и детонация произошли в результате диверсий на "временном складе" боеприпасов российских военнослужащих.

Вчера в Казачьей бухте в Крыму взорвался склад боеприпасов россиян, - ГУР pic.twitter.com/9QBrSUZ0TE — Прибрежный(Rezerv) (@Rezerv8) July 29, 2023

Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.