Видео ⟩ В Крыму взорван склад боеприпасов армии РФ

Поздним вечером в пятницу, 28 июля, в оккупированном Крыму в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов российской армии, сообщает украинская военная разведка. Взрыв произошел около 22:00.
По информации украинской разведки, очевидцы слышали два взрыва и дальнейшую детонацию боеприпасов. На место прибыли несколько машин скорой помощи и полиции.
Разведывательные службы сообщают, что в настоящее время в районе Казачьей бухты дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты армии РФ. Взрывы и детонация произошли в результате диверсий на "временном складе" боеприпасов российских военнослужащих.
Вчера в Казачьей бухте в Крыму взорвался склад боеприпасов россиян, - ГУР pic.twitter.com/9QBrSUZ0TE— Прибрежный(Rezerv) (@Rezerv8) July 29, 2023
Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.
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