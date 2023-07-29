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Видео ⟩ В Крыму взорван склад боеприпасов армии РФ

rus.tvnet.lv
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Взрыв. Иллюстративное фото
Взрыв. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Поздним вечером в пятницу, 28 июля, в оккупированном Крыму в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов российской армии, сообщает украинская военная разведка. Взрыв произошел около 22:00.

По информации украинской разведки, очевидцы слышали два взрыва и дальнейшую детонацию боеприпасов. На место прибыли несколько машин скорой помощи и полиции.

Разведывательные службы сообщают, что в настоящее время в районе Казачьей бухты дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты армии РФ. Взрывы и детонация произошли в результате диверсий на "временном складе" боеприпасов российских военнослужащих.

Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.

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