Концерты Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали мини-землетрясение

Местный сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зарегистрировала эти данные во время аншлаговых выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля, которые были частью ее гастрольного тура Eras Tour.

По словам ученой, источником мини-землетрясения могли быть либо танцующие поклонники Свифт, либо звуковая система. Своими наблюдениями Каплан-Ауэрбах, профессор геологии Университета Западного Вашингтона, поделилась с CNN.

В течение двух вечеров на этих концертах танцевали 144 тысячи фанатов.

Предыдущий подобный рекорд в Сиэтле был установлен в 2011 году во время матча по американскому футболу. Он получил название "Бист квейк" — "Звериное землетрясение".

Тогда виновниками сейсмического события стали болельщики команды "Сиэтл Сихокс". Они не смогли сдержать бурной радости, когда игрок Маршон Линч впечатляющим образом заработал тачдаун (6 очков) и обеспечил клубу победу в игре против действующих чемпионов "Нью-Орлеан Сэйнтс".

По словам Каплан-Ауэрбах, разница между игрой НФЛ и недавними концертами Свифт составила всего 0,3 балла, но тряска была в два раза сильнее, что "абсолютно удвоило эффект".

"Я получила данные за оба вечера концертов и сразу заметила, что [в оба дня] был один и тот же набор сигналов, — объяснила эксперт. — Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны".

После многотысячных концертов в Сиэтле Свифт написала у себя в инстаграме, что выходные, на которые они пришлись, стали для нее "по-настоящему самыми любимыми в жизни". "Спасибо вам за все. За все аплодисменты, крики, прыжки, танцы, пение во всю глотку", — добавила певица.

Концерты Свифт в Сиэтле стали одними из завершающих американский этап тура Eras — ее первый тур за пять лет.