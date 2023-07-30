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Эксперты: Нужно готовиться к провокациям "Вагнера" на границе

rus.tvnet.lv
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Советник администрации президента Украины Алексей Арестович
Советник администрации президента Украины Алексей Арестович Фото: Ekrānuzņēmums no video

Существует риск провокаций "вагнеровцев" против Польши, Литвы и Латвии, считают Алексей Арестович, Янис Сартс и представители Минобороны, сообщает TV3 Ziņas.

Арестович указывает, что хотя провокации "вагнеровцев" кажутся Польше, Литве и Латвии абсурдными с рациональной точки зрения, следует помнить, что для многих совершенно абсурдным шагом показалось и вторжение России в Украину.

По мнению украинского эксперта, возможные действия представителей ЧВК "Вагнер" включают в себя создание миграционного кризиса на границе, диверсии, установку мин и, возможно, даже попытки отправки небольших десантных групп.

Возможность саботажа и диверсий подчеркивает и директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. С этим мнением согласен и капитан запаса Национальных вооруженных сил (NBS) Мартиньш Вердиньш.

В свою очередь, госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс подчеркивает, что прямой угрозы для Латвии пока не выявлено, но в случае необходимости NBS готово направить к границе отряды быстрого реагирования.

Однако Гарисонс охарактеризовал ситуацию на польско-белорусской границе как очень напряженную.

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