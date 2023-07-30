Фото ⟩ Сильный ураган в РФ: в туристическом лагере погибли 7 человек, среди них дети

В то же время мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов сообщил, что в республике из-за урагана погибли восемь человек, 10 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На построенный туристами палаточный городок на диком пляже у озера Яльчик упали деревья, сообщил городской чиновник Юрий Зайцев. По его словам, среди погибших трое детей.

По данным спасателей, в лагере на берегу озера Яльчик находилось до 500 автомобилей. После начала урагана отдыхающие пытались выехать из леса, но дорогу им преграждали падающие деревья. Очевидцы рассказывают, что детей и женщин из палаток отводили ближе к берегу озера, где меньше шансов попасть под падающие деревья, это спасло многих человек.

Вечером 29 июля ураган пересек восемь регионов Приволжского федерального округа, в том числе Марий Эл. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

В 520 населенных пунктах, где проживает почти 100 тысяч человек, повалено более 550 деревьев, повреждены крыши 41 жилого дома и семи объектов общественного назначения, сообщает МЧС.

По данным агентства, в 7:32 утра в Приволжском федеральном округе от урагана погибли девять человек, более 65 получили ранения, а в Татарстане на туристическую палатку упало дерево, в результате чего погиб ребенок.