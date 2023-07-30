Видео ⟩ У берегов Нидерландов уже 4 дня горит судно с 500 машин. Его не могут буксировать из-за ветра

Решение о перемещении корабля было принято после того, как пламя на корабле значительно ослабло. "Температура на корабле резко упала, а интенсивность огня и дыма уменьшилась", - заявили в государственном органе управления водными ресурсами Rijkswaterstaat. Грузовой корабль находится в устойчивом положении, "еще цел и не накренился ниже ватерлинии".

Однако в субботу незадолго до 22:00 в ответственный орган поступила уточненная информация о том, что начинать операцию опасно из-за юго-западного ветра. Rijkswaterstaat пояснил, что ветер создаст ситуацию, при которой дым будет находиться над буксиром в течение всего времени буксировки. "Поэтому, если буксирная компания начнет буксировку сейчас, это небезопасно, а безопасность и здоровье экипажа всегда на первом месте", - пояснили в ведомстве.

Фото: EPA/Scanpix

Аналогичный ветер ожидается в ближайшие дни. Планируется, что буксировка продлится около 12 часов. Пожар на корабле к северу от голландского острова Амеланд вспыхнул в среду, 26 июля. С него эвакуировали 23 членов экипажа, один из них погиб. На борту находятся 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей.

Предположительно, возгорание началось в одном из электромобилей, литий-ионные аккумуляторы очень трудно потушить. Попытки эвакуировать корабль очень осторожны. Если судно опрокинется или разрушится, есть риск экологической катастрофы.

Видео: У берегов Нидерландов уже 4 дня горит судно с 500 машин