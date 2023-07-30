Посольство РФ в Эстонии закидали яйцами: полиция задержала нарушителя

"Сегодня, 30 июля, после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.

В настоящее время другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.