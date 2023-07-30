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Посольство РФ в Эстонии закидали яйцами: полиция задержала нарушителя

rus.postimees.ee
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Российское посольство в Таллинне.
Российское посольство в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В ночь с субботы на воскресенье мужчина на глазах полиции закидал российское посольство яйцами. Он был задержан полицией для дальнейших разбирательств, сообщает Rus.Postimees.

"Сегодня, 30 июля, после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.

В настоящее время другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.

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