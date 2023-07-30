Пентагон закупит терминалы Starlink для ВСУ

Илон Маск контролирует работу Starlink в Украине

Ранее NYT сообщала, что в 2022 году Илон Маск отказался исполнить просьбу украинских военных включить спутниковый интернет Starlink в районе аннексированного Россией Крыма. Издание указывало, что ВСУ собирались провести в Черном море спецоперацию по уничтожению кораблей РФ с помощью морского дрона, но после отказа Маска им пришлось поменять стратегию боевых действий. Позже Маск заявил, что не хочет, чтобы Starlink использовался для дальних ударов беспилотников.

В начале 2023 года стало известно, что компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink таким образом, чтобы ВСУ не смогли использовать их для управления дронами в ходе боевых действий. Илон Маск объяснил это нежеланием позволить украинским военным применять системы в наступательных целях, так как не хочет "эскалации и третьей мировой войны".