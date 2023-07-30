Минобороны РФ: 25 украинских беспилотников атаковали Крым

По данным Минобороны России, российские системы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников. Еще девять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и авиацией и "не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут".

По данным российской стороны, жертв и повреждений нет.

Уже сообщалось, что в ночь на 30 июля Москву атаковали беспилотники. По данным Минобороны РФ, российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два беспилотных летательных аппарата, которые, "потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити".

По данным экстренных служб, пострадал один человек.