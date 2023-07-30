В Латвии будет внедряться паллиативная помощь выездных бригад

Услуга будет внедрена на основе потребностей пациентов, результатов пилотного проекта, опыта и успешно отработанных механизмов организации обслуживания, ориентированных на пациента. Это будет комплексная услуга, включающая медицинскую и социальную помощь.

Услуга будет включать в себя уход, оказываемый врачом и бригадой, согласно составленному врачом плану медицинского обслуживания, регулярные визиты и услуги на дому у пациента и др.

Услуга также будет включать уход, оказываемый врачом-эрготерапевтом, в том числе консультации по адаптации жилой среды, обеспечение постоянной кислородной терапии и лабораторной экспресс-диагностики на дому, планирование и организацию амбулаторного и стационарного обслуживания и обследований, в том числе в рамках дневного стационара, а также специализированные транспортные услуги, социальную помощь и техническое обеспечение.

В услугу включено круглосуточное консультирование пациента и его родственников, в том числе в выходные и праздничные дни, психосоциальная поддержка.

Из средств Минздрава будет оплачиваться только медицинская составляющая услуг паллиативной помощи мобильной бригады по месту жительства пациента.