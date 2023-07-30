Талибы в Афганистане публично сожгли музыкальные инструменты

В субботу, 29 июля, представители Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Герате на западе Афганистана публично сожгли музыкальные инструменты и оборудование, сообщает подконтрольное талибам информационное агентство Bakhtar.
Талибы запретили музыку, потому что она "уводит заблудшую молодежь и разрушает общество", - сказал глава местного отдела Министерства добродетели.
Были сожжены барабаны, фисгармония, гитара и несколько других струнных инструментов, а также усилители и другая аппаратура. Большая часть этих инструментов и оборудования была конфискована в свадебных залах Герата.
Талибы, восстановившие контроль над Афганистаном в августе 2021 года, навязали стране свое строгое понимание исламских норм. Они запретили девочкам и женщинам получать образование после шестого класса школы и вытеснили их с выборных должностей и других важных должностей. Женщины фактически заключены дома.
В начале июля талибы объявили, что все салоны красоты в стране должны быть закрыты в течение месяца.
Это означает, что тысячи управляемых женщинами предприятий, которые часто были единственным источником дохода домохозяйства и одной из немногих оставшихся возможностей для женщин общаться вне дома, должны прекратить работу.
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