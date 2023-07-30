Талибы в Афганистане публично сожгли музыкальные инструменты

Талибы запретили музыку, потому что она "уводит заблудшую молодежь и разрушает общество", - сказал глава местного отдела Министерства добродетели.

Были сожжены барабаны, фисгармония, гитара и несколько других струнных инструментов, а также усилители и другая аппаратура. Большая часть этих инструментов и оборудования была конфискована в свадебных залах Герата.

Талибы, восстановившие контроль над Афганистаном в августе 2021 года, навязали стране свое строгое понимание исламских норм. Они запретили девочкам и женщинам получать образование после шестого класса школы и вытеснили их с выборных должностей и других важных должностей. Женщины фактически заключены дома.

В начале июля талибы объявили, что все салоны красоты в стране должны быть закрыты в течение месяца.

Это означает, что тысячи управляемых женщинами предприятий, которые часто были единственным источником дохода домохозяйства и одной из немногих оставшихся возможностей для женщин общаться вне дома, должны прекратить работу.