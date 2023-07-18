Как талибы ограничивают права женщин в Афганистане

В начале этого года Ямини Мишра, региональный директор по Южной Азии в офисе Amnesty International, выразила озабоченность тем, что запрет на трудоустройство женщин в неправительственных организациях в Афганистане усугубляет гуманитарный кризис. Она заявила, "Кажется, будто талибы намеренно ведут страну к голоду". "Их дискриминационная политика приводит к шокирующему уровню недостатка продовольствия и делает почти невозможной предоставление международной помощи", - добавила она. Женщины, нуждающиеся в помощи, могут получать поддержку только от других женщин, поскольку им запрещено вступать в контакт с мужчинами.

Женщина проходит мимо салона красоты Фото: DW

В Афганистане вынуждены были закрыться в соответствии с указом правительства талибов и тысячи салонов красоты. Эти салоны были не только способом законного заработка для многих женщин, но и местами, где они могли встречаться, обмениваться идеями и чувствовать себя в безопасности.

Ограничения медицинской помощи для женщин

Афганистан является одной из самых опасных стран в мире для женщин, матерей и младенцев. Каждый год около 70 из 1000 женщин умирают во время беременности или родов. Многие матери не имеют достаточного питания, что повышает риск осложнений во время беременности. После родов они c трудом справляются с обеспечением своих детей пищей.