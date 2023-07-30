Во время митинга в Пакистане взорвалась бомба, погибли 39 человек

17 пострадавших находятся в критическом состоянии.

"Я могу подтвердить, что в больнице находятся 39 тел, а также 123 раненых, включая 17 пациентов в серьезном состоянии", - цитирует агентство AFP министра здравоохранения провинции Риаза Анвара.

Никто не взял на себя ответственность за теракт.

На митинг вышли сторонники партии JUI-F. Этой осенью в Пакистане ожидаются парламентские выборы.