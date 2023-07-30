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Во время митинга в Пакистане взорвалась бомба, погибли 39 человек

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Взрыв в Пакистане
Взрыв в Пакистане Фото: AP/Scanpix

В воскресенье, 30 июля, на мероприятии консервативно-религиозной партии JUI-F в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва взорвалась бомба. По официальным данным, 39 человек погибли и более 120 получили ранения.

17 пострадавших находятся в критическом состоянии.

"Я могу подтвердить, что в больнице находятся 39 тел, а также 123 раненых, включая 17 пациентов в серьезном состоянии", - цитирует агентство AFP министра здравоохранения провинции Риаза Анвара.

Никто не взял на себя ответственность за теракт.

На митинг вышли сторонники партии JUI-F. Этой осенью в Пакистане ожидаются парламентские выборы.

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