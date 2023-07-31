Переворот в Нигере: соседи страны угрожают ввести войска, если военные не вернут президента

Толпа, собравшаяся у французского посольства Фото: Reuters

Впрочем, официально Россия осудила захват власти военными в Нигере. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что "переворот — это антиконституционная затея" и в Нигере "необходимо восстановить конституционный порядок".

При этом в российском интернете, включая близкие к ЧВК "Вагнер" паблики, распространяется голосовое сообщение главы организации Евгения Пригожина, который, наоборот, хвалит путчистов и называет переворот триумфом.

"То, что произошло в Нигере, — это борьба народа Нигера с колонизаторами, пытавшимися держать их в состоянии, которые были в Африке сотни лет назад. (…) Это фактически обретение независимости и избавление от колонизаторов", — говорит голос, похожий на Пригожина.

Би-би-си не удалось проверить подлинность этих комментариев.

В Мали хунта привлекла ЧВК "Вагнер" для помощи в борьбе с военизированными исламистскими группировками.

В отчете ООН, опубликованном в мае этого года, говорится, что в этой стране ЧВК "Вагнер" принимала прямое участие в так называемой резне в Муре, где были убиты более 500 не исламистских боевиков, а мирных граждан.

Реакция Запада

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум тесно сотрудничал как с региональными, так и с западными странами в борьбе с военизированными исламистскими группировками в регионе.

В субботу ЕС и Франция заявили, что приостанавливают всю финансовую поддержку Нигера и прекращают сотрудничество в области безопасности.