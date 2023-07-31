В ночь с субботы на воскресенье в Таллинне мужчина на глазах полиции закидал российское посольство яйцами. К настоящему моменту известно, что это сделал известный российский журналист Аркадий Бабченко, пишет Rus.Postimees.
Российский журналист Бабченко закидал посольство РФ в Таллинне яйцами. Он задержан
"Мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны.
По данным Rus.Postimees, задержанный - российский журналист и критик президента Владимира Путина Аркадий Бабченко, в настоящий момент проживающий в Эстонии.
Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство РФ яйцами.
Другие подробности не разглашаются. Дополнительные сведения будут предоставлены в ходе расследования.
Справка
Журналист и военный обозреватель Аркадий Бабченко, долгое время работавший в "Новой газете", на "Эхе Москвы" и других демократических информационных платформах, эмигрировал из России в Украину в 2017 году, объяснив свой отъезд опасением за свою безопасность. Участник двух чеченских войн. Активно работал в украинских СМИ, а в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.
По решению Росфинмониторинга с 2020 года включен в международный розыск, а с апреля 2023 года признан Минюстом России "иностранным агентом".
Сегодня он является одним из организаторов и активнейшим участником эстонской общественной организации SAB UA, которая отправляет ВСУ автомобили, медикаменты и военное снаряжение на средства, собранные через международные интернет-платформы краудфандинга.
Благодаря деятельности SAB UA и лично Аркадию Бабченко, ВСУ получили помощь на сумму около миллиона евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!