Без вести пропавший Гатис найден мертвым

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПБез вести пропавший Гатис найден мертвымrus.tvnet.lv31 июля 2023, 11:02Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policijaБез вести пропавший Гатис Стокис найден без признаков жизни, сообщает Государственная полиция.Мужчина 1987 года рождения 21 июля этого года вышел из дома в Риге по улице Тукума и пропал. Так как его местонахождение не было известно, его поисками занялась полиция.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые слова полицияпоискпоиск людейполиция ищет Pекомендуем