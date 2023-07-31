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Без вести пропавший Гатис найден мертвым

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

Без вести пропавший Гатис Стокис найден без признаков жизни, сообщает Государственная полиция.

Мужчина 1987 года рождения 21 июля этого года вышел из дома в Риге по улице Тукума и пропал. Так как его местонахождение не было известно, его поисками занялась полиция.

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