Pilsēta cilvēkiem выступает категорически против обязательных шлемов для велосипедистов

Объединение Pilsēta cilvēkiem выступает категорически против идеи для увеличения безопасности велосипедистов - обязательного ношения шлемов, сообщает агентство LETA.
Министерство сообщения планирует установить обязательным ношение шлемов для всех пользователей электросамокатов и велосипедов, ссылаясь на мнение медиков, что это значительно повысит безопасность этих участников дорожного движения в случае ДТП.
Как рассказали в объединении, оно не против ношения шлема как такового и поддерживает ношение шлемов детьми, в свою очередь для взрослых использование шлемов стоит оставить в качестве добровольного выбора.
Объединение выступает категорически против правил, предусматривающих обязательное ношение шлемов всеми велосипедистами, "включая тех, кто безопасно ездит ежедневно по маршрутам, где вероятность несчастного случая минимальна". По словам представителей объединения, "каждый взрослый велосипедист имеет право самостоятельно оценить потенциальные риски и принять решение о необходимости ношения шлема".
Pilsēta cilvēkiem утверждает, что обязательное ношение шлема "из-за различных практических соображений" будет воздерживать людей от поездок на велосипеде. По словам представителей объединения, в Австралии около 30 лет назад ввели обязательные шлемы для велосипедистов, это снизило их количество. "В случае снижения числа велосипедистов риск столкновения оставшихся велосипедистов с автотранспортов возрастает", - считают активисты.
По словам активистов, доказательств того, что обязательные шлемы для велосипедистов улучшат безопасность на дороге, не хватает. Они в свою очередь приводят в пример статьи, в которых делается вывод о том, что шлемы могут провоцировать менее осторожное поведение водителей и создавать у велосипедистов ложную иллюзию безопасности, заставляя их идти на больший риск.
По мнению представителей объединения, в исследованиях, на которые ссылаются сторонники обязательного использования шлемов, "исследуются лишь" возможности шлемов по снижению травм головы в случае столкновения. Эти медицинские аргументы, по их мнению, не учитывают того ущерба, который нанесет обязательное использование шлемов развитию велодвижения. По их мнению, в Латвии отсутствует статистика по травмам головы, получаемым велосипедистами и другими уязвимыми участниками дорожного движения.
Pilsēta cilvēkiem считает, что обязательное требование к велосипедистам носить шлем - это борьба с последствиями, а не причинами - причиной травм головы часто является не отсутствие шлема, а вызванное ДТП падение или аварийные ситуации.
По мнению объединения, аварийность на дорогах можно путем создания безопасной инфраструктуры для уязвимых участников движения, обеспечения соблюдения Правил дорожного движения и введения обязанности для транспортных средств соблюдать дистанцию не менее 1,5 м при обгоне велосипедистов.
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