Pilsēta cilvēkiem выступает категорически против обязательных шлемов для велосипедистов

По словам активистов, доказательств того, что обязательные шлемы для велосипедистов улучшат безопасность на дороге, не хватает. Они в свою очередь приводят в пример статьи, в которых делается вывод о том, что шлемы могут провоцировать менее осторожное поведение водителей и создавать у велосипедистов ложную иллюзию безопасности, заставляя их идти на больший риск.

По мнению представителей объединения, в исследованиях, на которые ссылаются сторонники обязательного использования шлемов, "исследуются лишь" возможности шлемов по снижению травм головы в случае столкновения. Эти медицинские аргументы, по их мнению, не учитывают того ущерба, который нанесет обязательное использование шлемов развитию велодвижения. По их мнению, в Латвии отсутствует статистика по травмам головы, получаемым велосипедистами и другими уязвимыми участниками дорожного движения.

Pilsēta cilvēkiem считает, что обязательное требование к велосипедистам носить шлем - это борьба с последствиями, а не причинами - причиной травм головы часто является не отсутствие шлема, а вызванное ДТП падение или аварийные ситуации.

По мнению объединения, аварийность на дорогах можно путем создания безопасной инфраструктуры для уязвимых участников движения, обеспечения соблюдения Правил дорожного движения и введения обязанности для транспортных средств соблюдать дистанцию не менее 1,5 м при обгоне велосипедистов.