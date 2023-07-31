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Фото ⟩ Порнозвезда и жена латвийского паркуриста Петкуна снова на съемочной площадке

rus.tvnet.lv
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Супруга латвийского паркуриста Павла Петкуна - одна из самых популярных порнозвезд Райли Рид - спустя год после рождения дочери снова вернулась на съемочную площадку. 

"Рада вернуться на съемочную площадку! Она - одно из моих любимых мест для творческого самовыражения", - сообщила Райли Рид и показала несколько новых фото. 

Порнозвезда выразила радость, что ее агентство по производству контента для взрослых Ash Agency наняло женщину, которая помогает воплотить ее творческие замыслы в жизнь. Она считает, что нашла человека, обладающего навыками, которых нет у других.

Как сообщалось, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница.

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