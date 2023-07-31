В Лиепае мужчина разгромил место отдыха и напал на полицейскую машину

В воскресенье около полудня сотрудникам муниципальной полиции поступил вызов на улицу Стендера. Очевидцы сообщили, что в зоне отдыха находится агрессивно настроенный мужчина, который устроил погром, избил охранника и угрожал другим отдыхающим.

Когда на место прибыла полиция, охранник сообщил о происшествии и указал направление, куда ушел агрессивно настроенный мужчина.

Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину в черной одежде и перчатках, который держал в руках веревку длиной около двух метров, к обоим концам которой было прикреплено несколько металлических карабинов.

При приближении полиции мужчина стал агрессивным и напал на сотрудников полиции, в том числе разбил окно машины полицейской машины самодельным оружием.

Разбив окно, мужчина начал убегать. Полиция догнала его и, применив специальные боевые приемы и специальные средства - перцовый баллончик и наручники, задержала мужчину 1986 года рождения.

При проверке задержанного было установлено, что он у него с собой были ножи, шприцы и другие потенциально опасные предметы.

Мужчину доставили в отделение Государственной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.