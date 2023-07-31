В воскресенье, 30 июля, сотрудники Лиепайской муниципальной полиции задержали агрессивно настроенного мужчину. Мужчина сначала повредил зону отдыха на улице Стендера, а затем "самодельным холодным оружием" разбил окна машины муниципальной полиции, сообщили в полиции.
В Лиепае мужчина разгромил место отдыха и напал на полицейскую машину
В воскресенье около полудня сотрудникам муниципальной полиции поступил вызов на улицу Стендера. Очевидцы сообщили, что в зоне отдыха находится агрессивно настроенный мужчина, который устроил погром, избил охранника и угрожал другим отдыхающим.
Когда на место прибыла полиция, охранник сообщил о происшествии и указал направление, куда ушел агрессивно настроенный мужчина.
Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину в черной одежде и перчатках, который держал в руках веревку длиной около двух метров, к обоим концам которой было прикреплено несколько металлических карабинов.
При приближении полиции мужчина стал агрессивным и напал на сотрудников полиции, в том числе разбил окно машины полицейской машины самодельным оружием.
Разбив окно, мужчина начал убегать. Полиция догнала его и, применив специальные боевые приемы и специальные средства - перцовый баллончик и наручники, задержала мужчину 1986 года рождения.
При проверке задержанного было установлено, что он у него с собой были ножи, шприцы и другие потенциально опасные предметы.
Мужчину доставили в отделение Государственной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.
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