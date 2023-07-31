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Видео ⟩ Авария на ротационном кольце Лубанас

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Авария на улице Лубанас
Авария на улице Лубанас Фото: Очевидец RUS TVNET

Вечером в понедельник, 31 июля, очевидец сообщил, что на ротационном кольце на улице Лубанас произошла авария.

Видео: Авария на ротационном кольце Лубанас

На видео видно, что в аварию попал внедорожник и грузовой автомобиль. Удар был такой силы, что у внедорожника оторвало бампер. 

Ранее уже сообщалось, за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 23 человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В воскресенье в стране зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий.

Составлено 409 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 214 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

Возбуждено три административных и четыре уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также одно уголовное дело за управление транспортным средством после употребления наркотиков.

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