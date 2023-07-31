Видео: Авария на ротационном кольце Лубанас

На видео видно, что в аварию попал внедорожник и грузовой автомобиль. Удар был такой силы, что у внедорожника оторвало бампер.

Ранее уже сообщалось, за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 23 человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В воскресенье в стране зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий.

Составлено 409 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 214 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

Возбуждено три административных и четыре уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также одно уголовное дело за управление транспортным средством после употребления наркотиков.