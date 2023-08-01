С 1 августа вечером в общественный транспорт можно входить только через передние двери

Для пассажиров с детскими колясками и людей в инвалидных колясках посадка не изменится и будет проходить через среднюю дверь. Через все двери будут входить и пассажиры трамваев.

Поездки после 21:00 на всех автобусных и троллейбусных маршрутах необходимо регистрировать на пульте водителя. Пассажиры, которые оплачивают поездку через приложение, должны оплатить ее, уже садясь в транспортное средство, и показать водителю подтверждение оплаты в телефоне.

Таким образом, водитель будет следить за тем, чтобы все пассажиры зарегистрировались и оплатили поездку.

Цель нововведения - изменить поведение пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшить количество безбилетников.

Ранее посадка через передние двери уже была введена на 30 маршрутах общественного транспорта.