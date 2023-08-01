В возрасте 25 лет умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд

Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд ушел из жизни в возрасте 25 лет в своем доме в Окленде, штат Калифорния. Об этом сообщает Variety со ссылкой на полицию и родных актера.
Причина смерти актера не сообщается. В заявлении его семьи сказано, что на прошлой неделе Клауд похоронил своего отца и очень тяжело переживал это. Кроме того, в последнее время он боролся с психическими расстройствами.
Согласно данным TMZ, тело актера утром 31 июля нашла его мать. Она вызвала скорую помощь, сообщив о возможной передозировке наркотиками. Таблоид также утверждает, что после похорон отца Клауд говорил близким, что его беспокоят суицидальные мысли.
"Единственное утешение, которое есть у нас, это знать, что теперь Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своем психическом здоровье, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с психологическими проблемами", - говорят родные Клауда.
Карьера Ангуса Клауда в кино стартовала в 2019 году с роли наркоторговца Феса в сериале HBO "Эйфория". Он также играл в фильмах "Северный Голливуд" (2021) и "Линия" (2023).
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