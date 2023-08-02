3 знака Зодиака, которые смогут стать богаче в августе 2023 года

Если вашего знака Зодиака нет в списке - не расстраивайтесь! Ведь все мы знаем: помощь звезд - хорошо, но главное - усердный труд. В этом месяце на небольшую помощь ночных светил, по мнению экспертов DailyHoro, смогут рассчитывать представители трех знаков Зодиака.
Дева
Девы в августе будут максимально продуктивными и производительными, что принесет свои плоды.
Также они смогут гораздо быстрее обучаться, благодаря чему можно смело менять работу или заниматься повышением квалификации. Август также подходит для открытия бизнеса, поиска вдохновения, вложения средств в новые проекты. Девы будут сильны как в одиночку, так и в команде.
Скорпион
Скорпионов звезды и планеты наделят очень мощной интуицией, а потому эти люди смогут заранее понять, как и когда нужно действовать.
Август создает идеальные условия для поисков новой работы, рождения новых идей и решения сложных задач.
Козерог
Козероги тоже будут эффективнее в плане производительности. Август - лучший период для интеллектуальной и физической работы. Также в этом месяце Козерогам можно отправляться в дальние деловые поездки, которые могут стать ключом к успеху.
Сейчас хорошо контактировать и работать бок о бок с людьми.
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