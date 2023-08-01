Эксперт рассказал, какой эффект производят удары дронов по территории России

Удары дронов по объектам на территории России в основном производят психологический эффект, в беседе с агентством LETA заявил латвийский офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.
Пострадавшие от сравнительно небольших ударов объекты не считаются военными, поэтому достигается болше психологический эффект, а именно российскому обществу дается понять, что война идет и на территории этого государства, подчеркнул эксперт.
"Москва со стороны России считается наиболее охраняемым городом, поэтому наибольшее достижение - это психологический эффект от того, что становится ясно, что война может войти в военный, политический и экономический центр России - в Москву. Ударами показывается, что российская ПВО пропускает достаточно много, что никто не может быть в полной безопасности, в том числе в Москве", - указал эксперт.
Слайдиньш считает, что дроны запускаются не с территории Украины, а из России, возможно, даже где-то недалеко от Московской области. "Конечно, украинская рука там, скорее всего, присутствовала, потому что неслучайно украинская сторона в свое время заявила, что у нее достаточно сторонников в России, которые готовы сражаться против режима Путина", - подчеркнул эксперт.
На вопрос о том, не будут ли россияне крепче объединяться вокруг лидера режима Владимира Путина, эксперт признал, что в России подобные удары считаются терроризмом и это хорошее "средство для пропаганды России".
"Потому что Россия ведет две войны - одну в Украине, а вторую по телевидению, поэтому важно подавать ее в желаемом направлении. И одна часть общества убеждена, что Украина является террористической страной. Любая деятельность на территории России будет представлена как террористическая атака с Украины", - подчеркнул эксперт.
В ночь на вторник в Москве в результате удара дронов вновь нанесены разрушения небоскребу в бизнес-центре "Москва-Сити", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что этому зданию, которое называется "IQ-квартал" и в котором находятся три министерства, были нанесены разрушения и в ночь на воскресенье, когда дроны причинили ущерб двум небоскребам "Москва-Сити".
В ночь на воскресенье в результате удара дронов были нанесены разрушения этажу, на котором находится Министерство цифрового развития, а в ночь на вторник разрушен этаж, где расположено Министерство экономического развития.
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