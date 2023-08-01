Эксперт рассказал, какой эффект производят удары дронов по территории России

Пострадавшие от сравнительно небольших ударов объекты не считаются военными, поэтому достигается болше психологический эффект, а именно российскому обществу дается понять, что война идет и на территории этого государства, подчеркнул эксперт.

"Москва со стороны России считается наиболее охраняемым городом, поэтому наибольшее достижение - это психологический эффект от того, что становится ясно, что война может войти в военный, политический и экономический центр России - в Москву. Ударами показывается, что российская ПВО пропускает достаточно много, что никто не может быть в полной безопасности, в том числе в Москве", - указал эксперт.

Слайдиньш считает, что дроны запускаются не с территории Украины, а из России, возможно, даже где-то недалеко от Московской области. "Конечно, украинская рука там, скорее всего, присутствовала, потому что неслучайно украинская сторона в свое время заявила, что у нее достаточно сторонников в России, которые готовы сражаться против режима Путина", - подчеркнул эксперт.