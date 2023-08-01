В ночь на вторник в Москве в результате удара дронов вновь нанесены разрушения небоскребу в бизнес-центре "Москва-сити", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
В Москве произошел новый удар дронов в районе "Москва-сити"
Another night of drone attacks on Moscow - at least one target is known to be the "IQ" building at the Moscow City skyscraper: it houses 7 ministries, including the econ and cyber ministries: https://t.co/pYm3yMQA9X . Fires reported on 20th floor. pic.twitter.com/yM50Tzz34r— Christo Grozev (@christogrozev) August 1, 2023
Ukraine struck the same government building in Moscow again that houses Russia's Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media.— Saint Javelin (@saintjavelin) August 1, 2023
Aka Ukraine hit the Ministry of Propaganda. pic.twitter.com/WiEzDxtBGF
"Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв. м", - написал Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших нет.
Мэр отметил, что этому зданию, который называется "IQ-квартал" и в котором находятся три министерства, были нанесены разрушения и в ночь на воскресенье, когда дроны причинили ущерб двум зданиям "Москва-сити".
В ночь на воскресенье в результате ударе дронов были нанесены разрушения этажу, на котором находится министерство цифрового развития, а в ночь на вторник разрушен этаж, в котором находится Министерство экономического развития.
В социальных сетях также распространилась информация о том, что в ночь на вторник были слышны взрывы в Подмосковье. Министерство обороны России сообщило, что противовоздушная защита над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области сбила два дрона. В связи с этим были прекращены рейсы в аэропорту Внуково, но вскоре после недолгого времени работа возобновилась, сообщают российские СМИ.
Аэропорт Внуково был на неполный час закрыт и в ночь на воскресенье.
Атаки дронов в России в последние месяцы не редкость. Украина не брала на себя ответственность, но президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сказал, что война постепенно возвращается на территорию России, и подчеркнул, что это неизбежный и справедливый процесс.
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