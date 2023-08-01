В Москве произошел новый удар дронов в районе "Москва-сити"

В социальных сетях также распространилась информация о том, что в ночь на вторник были слышны взрывы в Подмосковье. Министерство обороны России сообщило, что противовоздушная защита над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области сбила два дрона. В связи с этим были прекращены рейсы в аэропорту Внуково, но вскоре после недолгого времени работа возобновилась, сообщают российские СМИ.

Аэропорт Внуково был на неполный час закрыт и в ночь на воскресенье.

Атаки дронов в России в последние месяцы не редкость. Украина не брала на себя ответственность, но президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сказал, что война постепенно возвращается на территорию России, и подчеркнул, что это неизбежный и справедливый процесс.