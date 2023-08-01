Президент: в результате реформы образования должны выиграть латвийские школьники

Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить приоритеты отрасли в этом и 2024 году, а также планируемую реформу образования, результаты экзаменов 2023 года и ситуацию в науке.

Президент обратил внимание на то, что в целом финансирование сектора образования в Латвии является одним из самых высоких в Европейском союзе, но по качеству образования мы сильно отстаем от лидеров, что свидетельствует о необходимости реорганизации системы.

Ринкевич подчеркнул, что результаты экзаменов этого года свидетельствуют о критической ситуации в системе образования, что также является следствием нехватки преподавательского состава, особенно в регионах Латвии.

"При реформировании системы необходимо обеспечить адекватную поддержку местным самоуправлениям, а также обучение преподавательского состава, чтобы добиться достаточного количества учителей. В результате реформы образования должны выиграть латвийские школьники, которым необходимо качественное образование вне зависимости от места жительства или социального положения семьи", - подчеркнул в ходе встречи президент.

В разговоре Ринкевич выразил мнение, что Министерству образования и науки следует активно работать над укреплением потенциала высшего образования и науки. Нельзя отклоняться от цели по выделению на науку не менее 1,5% валового внутреннего продукта.