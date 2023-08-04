"О чем молчит пропаганда": Как Россия меняет этнический состав на захваченных территориях Украины

RUS TVNET публикует новый эпизод проекта "О чем молчит пропаганда " белорусского независимого медиа Zerkalo.io и украинского "24 Канала" (24tv.ua), в котором рассказывается, как это происходит и в чем это схоже с действиями нацистской Германии.

Насильственный вывоз украинских детей в Россию, депортация нежелающих получать российские паспорта и активное заселение россиянами - так Кремль целенаправленно меняет состав населения на якобы "исторически российских" территориях. Журналисты напоминают, что 80 лет назад похожую попытку "заменить" украинцев и представителей других народов на их землях уже предпринял Гитлер в рамках плана "Ост".

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).