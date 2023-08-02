Видео ⟩ Министр не сказала, сколько школ могут закрыть из-за требования к количеству учеников

В интервью телеканалу TV3 министр не дала прямого ответа на вопрос о том, какой Министерство образования и науки (МОН) видит сеть школ после вступления в силу новых требований, отметив, что закрытие школ остается в компетенции самоуправлений.

Министерство продолжит с самоуправлениями работу по организации школьной сети, но самоуправления сами могут организовывать школьную сеть в зависимости от объема доступного финансирования.

В новом учебном году в Латвии будет 550 школ.

Как сообщалось, планируется установить минимальное количество учащихся в классах школ в зависимости от уровня урбанизации - чем плотнее заселена местность, тем больше будет количество учащихся в классе и самих классов.

Согласно предложениям МОН, в городах и административных центрах необходимо обеспечить как минимум 120 учеников во всех четырех группах классов.

В самоуправлениях за пределами административных центров минимальное количество учащихся должно составлять 30 человек в 1-3-х и 4-6-х классах и 60 человек в 7-9-х и 10-12-х классах. В приграничных и малонаселенных краях в трех группах до 9-го класса должно быть не менее 30 учащихся, в средних школах - не менее 60 учащихся.

Количественные критерии для 1-6-х классов будут носить рекомендательный характер, а для 7-12-х классов будут обязательными во всех самоуправлениях, и решения о реорганизации школ должны будут приниматься по согласованию с МОН. Самоуправления в приграничных регионах смогут сами определять количественные критерии для 1-9-х классов, а критерии для 10-12-х классов будут обязательными.

Видео: Сюжет телеканала TV3