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Видео ⟩ На Рижском вокзале пристегнутый велосипед мешал пассажирам

rus.tvnet.lv
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Велосипед
Велосипед Фото: Brian A Jackson/Shutterstock

В выходные на Рижском вокзале женщина пристегнула свой велосипед к перилам лестницы. Это создавало трудности для пассажиров, желающих попасть на платформу, сообщает программа Degpunktā.

Представители Latvijas dzelzceļš признаются, что впервые столкнулись с подобным. Велосипед был пристегнут толстой качественной цепью.

Перерезать ее, чтобы охранники могли убрать велосипед, тоже показалось не совсем правильным. Оставалось только обратиться в полицию.

Пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците сообщила, что сотрудники службы безопасности предприятия свяжутся с Государственной полицией и вместе с ними разберутся в ситуации.

Однако на этот раз сотрудникам не пришлось прибегать к столь радикальным методам. Охранник терпеливо подождал владелицу велосипеда, которая вернулся менее чем через час и уехала, не подозревая о доставленных неудобствах.

Кроме того, выбранное место для парковки велосипеда совершенно не мешало толкать детские и инвалидные коляски.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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