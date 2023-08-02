«Наши показания – лишь самое начало». Почему сенсационные заявления об НЛО в Конгрессе не стали сенсацией?

Этот рисунок - плод фантазии художника - но, по словам выступающих, на Земле попросту нет технологий, которые бы хоть сколько-нибудь напоминали те, что они видели своими глазами при контакте с НЛО Фото: Getty Images

По возвращении на базу Фэйвор первым делом рассказал об увиденном и дал отбой своим подчиненным, которые, условно говоря, «держали палец на кнопке с торпедой». После чего написал отчет начальству — по свежим следам — и стал ждать официального разбирательства….

«За пределами нашего понимания»

Только никто из Пентагона по этому поводу с летчиком так и не связался, уверяет он. Ни в том же году, ни в следующем — ни до самой его отставки.

Поэтому Америка — и мир вместе с ней — услышали историю об инциденте только сейчас — спустя почти два десятилетия.

«Считаете ли вы, что подобного рода объекты представляют угрозу нашей национальной безопасности?» — уточнил у свидетеля по окончании рассказа ведущий заседание Тим Берчетт.

Судя по повисшей на пару секунд тишине, готового ответа у ветерана не было.

«Да, — наконец произнес он, — и я объясню, почему. Технологии, которые мы видели в действии, несоизмеримо превосходят наши военные возможности».

«Если у кого-то была (или есть) возможность получить доступ к этой технологии, понять принцип её работы и воспроизвести [на Земле], то мы ничего не сможем ей противопоставить. Совершенно ничего».

Конгрессмены услышали немало сенсационных заявлений, которые пока не подкреплены столь же сенсационными вещественными доказательствами Фото: Getty Images

«И о подобных объектах вам ничего не известно? — уточнил Берчетт. — Чтобы хоть у кого-то в мире, в этом мире, был доступ к чему-либо подобному?»