"Перегнули палку". Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

Украинской стороне изначально не стоило так эмоционально реагировать на слова Пшидача, считает бывший посол Польши в Украине Ян Пекло.

«Можно было решить этот вопрос другим способом. Сложившаяся ситуация не производит хорошего впечатления, она не несет никакого конструктива, поскольку не решает проблему, а лишь демонстрирует ее наличие», – сказал дипломат Би-би-си.

По его словам, проблема украинского зерна длится определенное время, и стороны должны сосредоточиться на ее решении, а не вызывать поочередно послов и вносить эскалацию в свои отношения.

«Еврокомиссия, которая сейчас находится в отпуске, почти ничего в этом деле не сделала, но должна была. Это не только проблема Польши, потому что Польша является членом ЕС. Это проблема всего Евросоюза», – считает Пекло.

Экономика, смешанная с политикой

События, происходящие в последнее время в отношениях Украины и Польши, следует рассматривать в широком контексте, считает эксперт «Украинской призмы» Сергей Герасимчук.

Осенью 2023 года в Польше состоятся парламентские выборы. Чтобы мобилизовать свой электорат, правящая партия «Право и справедливость» прибегает к резким заявлениям, в которых подчеркивает, что поддерживает отечественного производителя.

«Второе измерение – это запрет на экспорт украинского зерна в Польшу и желание продлить этот запрет после 15 сентября. Это находится в плоскости отношений между ЕС и Польшей», – объясняет Герасимчук Би-би-си.